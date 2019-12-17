許多女性手腳易冰冷，為在冬天來臨前做好禦寒準備，開始猛吃麻油雞、羊肉爐進補，有些人吃補後全身暖烘烘，不過也有人吃補卻吃出口乾舌燥、便秘、流鼻血，究竟怎麼回事？

許多人認為四肢容易凍吱吱，就代表自己是「冷底」體質，需要「進補」才能溫暖身體、扭轉體質。不過，嘉品中醫診所中醫師葉濡端表示，手腳冰冷的人多半屬於體虛體質，中醫所謂的體虛還可再細分為氣虛、血虛、陰虛、陽虛等狀況，但人體很少只有單一問題，大多屬於寒熱夾雜。

寒熱夾雜體質指的是身體是虛的、有虛火，可是又因為體虛導致身體陽氣不足，因而容易感到手腳冰冷的人。所以常會感覺四肢冰冷，不見得是冷底，可能是有陰虛燥熱的「假冷底」體質。

此外，有一部分假冷底族群是屬於氣鬱體質，這類體質的人常因為氣滯影響全身氣血循環，全真中醫診所中醫師蔡光前指出，這種狀況就像是體內陽氣被「塞住」了，造成軀幹不怕冷，手腳卻很容易冰冷的狀況。

屬於「假冷底」體質的民眾，若沒有適度疏通氣血，卻一味進補大啖麻油雞、薑母鴨，很容易造成軀幹陽氣過盛、火氣上攻，不但手腳冰冷狀況不見改善，還會造成嘴破、長痘痘、失眠及便秘等症狀。

李思儀中醫診所院長李思儀指出，事實上「真冷底」、屬於虛寒體質的人，除了手腳容易冰冷，最重要的是很怕冷，不喜歡吹風或吹冷氣，也不愛喝冷飲，腸胃道容易不適，甚至會出現腹瀉的情形。

若平時四肢容易冰冷，卻常出現熱證如排便不順、口乾舌燥等症狀，代表你可能是「假冷底」。提醒這類體質的朋友，麻油雞、薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯等熱補食物，最好少吃。

中醫師4絕招，擺脫「假冷底」

那麼四肢易冰冷、身體卻熱烘烘的人，如何擺脫「假冷底」？天德堂中醫院主治中醫師黃慧娟表示，最好避免熬夜、作息要規律，再來就要打通體內血液循環，可以從飲食、運動、拍打經絡及泡腳4方面著手。

《方法一》飲食

「假冷底」體質的人平時最好不要吃麻油雞、薑母鴨等熱補料理，辣的、炸的也不適合吃，以免火氣上攻。若真的想吃補，可以適量吃些西洋參，有安定神經、補氣、潤燥的功效。

若非不得已，前一晚熬夜或不小心吃太辣，還有一個補救的方法，可以在隔天早上喝1杯加鹽巴的溫開水，有助於去除體內的虛火。

《方法二》運動

想促進血液循環、打通體內阻塞，運動效果最好，不過較不建議從事劇烈運動，以免耗損過多元氣，最好的運動方式是每天散步半小時到1小時，或是練太極、氣功也都是不錯的選擇。

敲打位於大腿的膽經、脾經促進血液循環。（圖片來源：Pixabay）

《方法三》拍打膽經、脾經

閒暇時，也可以敲打位於大腿的膽經、脾經促進血液循環。建議先從大腿外側的膽經開始，從大腿外側往下拍打至腳踝，再拍打大腿內側的脾經，由下往上拍打至大腿根部，每天拍打10~15分鐘即可。

《方法四》泡腳

從中醫的角度來說，腳部為足三陰經之始、足三陽經之終，這些經絡具有運行氣血的功能，適度泡腳也有助於暢通體內氣血。可用粗鹽加點薑、熱水煮開，放溫後適度浸泡雙腳，若講究一點也可以加點當歸、赤芍、桂枝等中藥材一起煮開，活血通氣效果更好。

屬於「真冷底」體質的凍美人，想甩開冰棍體質，李思儀表示，除了少喝冷飲、少吃生冷食物，早上也要避免吃生菜沙拉或蔬果汁，這些都不利於偏寒性體質的民眾。

蔡光前建議，改善虛寒體質最簡單的方法，就是每天適量飲用溫的生薑紅茶，或炒菜前用少量偏溫熱性的麻油與薑絲爆香，都有一定的幫助。

李思儀也建議，胡椒、大蒜、洋蔥、八角、桂枝、咖哩等偏溫熱性味的食材，只要在做菜或煲湯時多放點，除了具有溫補身體、暖和手腳的功效，還能改善脾胃功能、提高食慾，很適合平常易脹氣、食慾不好的人食用。

此外，「真冷底」的凍美人可以放心吃些促進血液循環的藥膳，如薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，蔡光前指出，如果覺得只吃肉有點單調，也可以在鍋中加入如山藥、玉米、地瓜、胡蘿蔔、黑木耳等溫補食材。

不過，特別要注意的是，平時進補頻率1週不要超過1次，若出現嘴破、便秘或睡不著等現象就是補過頭，應立刻停止吃補，並且多喝開水、多吃蔬果，讓身體恢復正常。

想扭轉冰棍體質，最重要的是一定要規律運動，每週至少3次、每次時間在45分鐘以上，冷底體質就可以逐漸改善。

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自我檢視：你是凍美人還是假冷底？

真冷底（虛寒體質）

●怕冷、不喜歡吹風或吹冷氣、不愛喝冷飲

●腸胃道容易不適，甚至會出現腹瀉的狀況

●通常有子宮虛寒的狀況，容易痛經、白帶多

假冷底（虛熱、氣鬱體質）

●排便經常不順暢

●容易覺得燥熱、口乾舌燥

●睡眠時間夠，白天卻覺得疲勞，尤其下午3、4點後體力下降更快。晚上睡前覺得身體很累，卻不易入睡

資料提供：李思儀中醫診所院長李思儀、全真中醫診所中醫師蔡光前、嘉品中醫診所中醫師葉濡端

(中時電子報)