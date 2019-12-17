台南市國中小學生職業試探教育跨局處合作。(曹婷婷攝)

適性揚才不只是口號。台南市六甲國中設置職業試探與體驗示範中心，確定將於環保局藏金閣展示木工產品，未來，六甲國中更將結合六甲區公所及在地產業開發套裝觀光及職業試探體驗活動，邀請台南市學子、家長參加，促進學生對於自我生涯探索，以及促進家庭親子關係。

台南市政府教育局暨環保局「技藝點金石 教育新藍海」跨局處合作記者會17日於市府舉行，由黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長及環保局林淵淙局長簽屬合作備忘錄，開啟教育局跨局處合作國中小學生職業試探新紀元。

黃偉哲表示，台南相當重視國中小學生職業試探教育，本次跨局處合作主要展現在國中小學生職業試探議題上，橫向整合資源第一步，未來逐步擴展台南市國中小學生職業試探深度及廣度。

台南市目前在後甲國中、六甲國中及安順國中設置職業試探與體驗示範中心，提供全市國中1、2年級及國小5、6年級學生參與，每年5月至10月也整合相關產官學資源，辦理技職博覽會、國中學生暑期體驗課程及營隊、國中學生新住民子女原鄉體驗營等活動，期待學子們透過職業試探教育，得以自我探索及發掘興趣，適性揚才。

(中時 )