中天新聞節目《安可點播讚》播到11月劃下句點，主持人林容安昨(16日)在臉書透露她與團隊成員都已離開電視台，希望有緣未來再相逢，她並回應媒體報導，表示接到資遣通知，尊重公司決定，卻被瞎傳離開和她的政治立場有關，對此中天電視也說明事情原委。

對於媒體報導指稱是因政治立場不對盤，林容安已向媒體否認，強調此事無關政治立場，中天新聞則透露是因為頻道整體策略考量，才進行人事調整，完全無涉員工政治立場。

中天新聞聲明：

中天新聞節目《安可點播讚》於11月停播，係因頻道整體策略考量，同步進行人事調整，並遵照勞基法相關規定，絕無考慮個別人員的政治立場。中天電視所屬三個頻道：中天新聞台、中天綜合台、中天娛樂台，均以專業自許，恪守社會責任，著眼頻道永續經營，公司珍惜每一位員工的付出，亦會有一般企業正常的策略或人事調整，完全無涉員工政治立場。

(中時電子報)