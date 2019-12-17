屏東小琉球一名駕駛娛樂船、載潛水客出海潛水的陳姓男子，因為沒注意邱姓男潛水客正攀爬上船就發動船隻，造成邱男跌落海中、右膝遭螺旋槳打斷，斷肢沈入海中，搶救後需截肢。一審屏東地院判陳男賠償309萬元，高雄高分院認為邱男勞動力損失請求過高，調降後陳男仍須賠償137萬元。

2017年8月12日下午，陳男駕駛「寶貝66號」娛樂漁業漁船，搭載一群潛水客自屏東縣琉球鄉杉福漁港出港，前往烏鬼洞前方600公尺海域潛水。

定點等待時，陳男發現停船處有暗礁，為避免船觸礁，先呼喊船周遭的潛水者遠離船隻，並發動引擎、將船駛離現場。沒想到，當時邱男仍攀爬上船，過程中不慎跌落海中，並遭船隻螺旋槳打斷右膝蓋，斷肢掉入海中無法尋回接合。緊急送醫搶救後，遭院方截肢處理。

事後陳男被依業務過失傷害致人重傷罪，遭屏東地院判刑6月，可易科罰金。陳男辯稱開船前有大聲呼喊、警告潛水者遠離船隻及切勿上船，但邱不予理會仍執意攀爬上船，邱也有過失。

邱男則向駕駛陳男及船東田姓男子提告求償947萬元，與田男和解獲430萬元理賠，屏東地院最後判陳男需賠償309萬元。上訴後高雄高分院認定陳男確實有疏失，但邱男請求勞動力損失過高，酌減後判陳男仍須賠償137萬元。

(中時 )