挺韓大將謝龍介日前公開表達有信心韓國瑜能勝選，且將贏民進黨總統候選人蔡英文90萬票以上，只要票數未達90萬，就算只差1票，他願意在台灣北、中、南發送2700份雞排給鄉親。

謝龍介雞排祭品文一度引來跟風，網路紅人「館長」陳之漢也在網路發文，只要蔡英文勝選，願發1萬份雞排，與謝龍介互別苗頭。

不過，雞排對賭祭品文引來變相賄選質疑聲，台南地檢署13日表示，接獲民眾檢舉並分案調查，檢方強調，承辦檢察官將依據檢舉情資，針對個案調查發送雞排與投票權行使是否有對價性，以及有無符合賄選構成要件，綜合判斷是否涉及賄選。

而謝龍介17日在趙少康、尹乃菁主持的《Yahoo TV》節目中表示，檢方已分案調查，到時將赴地檢署，會送一個雞排，並行使緘默權，到時見機行事。

另一來賓兩岸政策協會研究員張宇韶則笑說，謝龍介網路聲量高，其他小咖懶得理。不過謝龍介趕緊解釋，「阿館1萬片！」張宇韶笑稱，他沒辦法跟你比啦！

(中時電子報)