2019年世界羽聯BWF巡迴賽年終總決賽落幕，羽球選手們今年賽季也可以宣告正式結束，寶島一姐戴資穎是唯一挺進到最後一天決賽日的台灣好手，儘管最終屈居女單亞軍，已經盡力發揮，讓她給自己打了90分成績，明年賽季有東京奧運這個小戴還沒站上過頒獎台的大賽，她期許再接再厲，再創佳績。

戴資穎已經從大陸廣州回台，並到醫院檢查一下身體，日前她透過臉書粉絲專頁再一次分享和團隊的合照，表示：「來到了今年的最後一站(意指年終賽)，不算完美的結束。但發揮的也是很好了，我給自己打90分，讓自己明年還有進步的空間。謝謝你們陪伴我走過2019年，謝謝我的團隊和我經歷了每場比賽的挑戰，明年繼續一起努力。」

2020賽季小戴會從1月7日開打的馬來西亞大師賽開始新一季征戰，接著陸續挑戰印度羽球超級聯賽、全英公開賽、馬來西亞公開賽、新加坡公開賽和亞錦賽，努力維持東京奧運參賽資格安全名單。

2019賽季不包括蘇迪曼盃團體賽，戴資穎在BWF巡迴賽挑戰了13站賽事，最差都有晉級8強，有6站賽事打進決賽，拿下3座冠軍，而不只小戴，台灣羽球好手們不斷讓國際看到出色實力，加起來一共進帳15座冠軍，在所有參賽的國家地區排名第5，男單周天成、王子維和林俊易都有冠軍進帳，林俊易更是在美國公開賽收下個人生涯第1座超級300系列賽事冠軍。

女單白馭珀在超級100系列的俄羅斯公開賽也終結冠軍荒，戴上亮澄澄的金牌，本季開始合作的男雙組合李洋/王齊麟、李哲輝/楊博軒，還有混雙李哲輝/許雅晴都有冠軍入袋，甚至剛結束的年終賽，台灣5組選手參賽、3組晉級最後4強，均創中華隊新紀錄。

(中時 )