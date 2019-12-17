抗空汙深入校園！台中市長盧秀燕17日在市政會議表示，已完成在328所各級學校，布建空氣微型感測器，中央氣象局以中部空品作為整體預報，台中建立專屬空品報告，區分山、海、屯區，提供更詳細數據，建立提前48小時預警作業，全力做好防護措施。

市府17日市政會議，由環保局副局長陳宏益進行專案報告「結合環境教育認識空汙及防護-學校全面設置空氣微型感測器」，微型感測器就像是「空氣的監視器」，於全市工業區

、29個行政區布建空品微型感測器，再完成全市各級學校328校布建工程，24小時檢測空品變化，為市民守護空品。

盧秀燕說，台中市空汙治理，捍衛市民健康，今年1至11月PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，但不會滿足於目前成果，市府持續努力，將積極打擊空汙、維護空品。

今年台中在全國首創推出老舊四行程機車汰換補助方案，車齡滿21年一、二期老舊四行程機車汰換補助方案二選一，換購電動機車可補助1萬5200元至3萬5800元，盧秀燕表示，該項政策受到中央肯定，明年中央將跟進補助，讓好政策推展至全國。

盧秀燕強調，明年元旦起4大超商、咖啡店與超市等8家業者共1385處的騎樓全面禁菸，違者將依《菸害防制法》開罰，此外，殯葬焚化爐也陸續更新汰換，逐步改善空品。

(中時 )