黃志雄昨與韓粉網紅「高鈞鈞」合體直播。(摘自黃志雄臉書)

新北市第五選區上演復仇之戰，民進黨立委蘇巧慧與國民黨前立委黃志雄二次對決，除了網路、實體文宣交鋒，蘇巧慧今(17)日一早與新莊在地里長一起站路口，黃志雄昨則邀請知名韓粉網紅「高鈞鈞」至樹林掃街，2人巷戰大PK，各顯神通。

蘇巧慧今一早和3位里長林光燦、廖榮裕、陳金田，在新莊民安路和民安東路口拜票，許多民眾看見他們，都熱情地停下腳步握手寒暄。

蘇巧慧競選辦公室發言人黃韋鈞表示，與里長的合作不是選舉才開始，平時就經常共同參與多項建設、會勘，因此在競選期間，常有里長主動詢問，何時要站路口、掃街，希望能一起參與，就像是同一個團隊一樣。

另一邊黃志雄昨日則與韓粉網紅「高鈞鈞」合體直播，2人一路從運動員時期聊到參政以來的建設，同時也向鄉親闡述對地方的展望，之後高鈞鈞更主動上街發放競選文宣，為黃志雄大力宣傳。

黃志雄表示，與高鈞鈞本來就有交情，感謝她特別來關心選情，為自己加油，尤其高鈞鈞本身又是一個高知名度的網紅，透過她的平台與民眾互動，相信也會帶來正面意義。

(中時 )