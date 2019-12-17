民進黨立委候選人劉世芳與蔡英文總統、副總統候選人賴清德在高雄楠梓區智昌街與勇昌街口同框架設的競選旗幟，肖像遭人塗鴉惡搞，警方調閱周遭監視器，發現一名可疑婦人，懷疑這名拾荒老婦涉案，將傳喚她到案說明，並朝違反選罷法、毀損罪方向偵辦。

今天下午一時，楠梓分局加昌派出所員警巡邏時，發現楠梓區國昌里智昌街與勇昌街口上劉世芳競選立委旗幟遭塗鴉，警方不敢大意，立即派遣鑑識人員到場採證勘查，經員警檢視周遭公、私設監視器，發現日前晚間9時許有一名可疑婦人在布條周遭徘徊，並疑似使用黑色麥克筆在候選人之眼、口部位任意塗鴉。

警方比對轄區治安顧慮人口，僅花了一個多小時就迅速掌握關鍵影像，並確認該名婦人身分，將朝向違反選罷法及刑法毀損罪方向進行偵辦。

楠梓分局分局長古瑞麟表示，塗鴉或毀損競選旗幟已違反選罷法及毀損罪，切勿因個人情緒發洩、一時好玩或因政治立場不同而惡意破壞，以免觸法。

劉世芳競選總部則發表聲明指出，在台灣社會雖享有言論自由，但不代表可以這樣任意毀損他人物品，籲請大家和平、冷靜看2020選戰，不要有這麼多的仇恨跟破壞，請珍惜台灣得來不易的民主，共同抵制任何選舉暴力與威脅。

(中時 )