情侶交往總免不了送一些禮物，有網友分享自己一個月薪50000的友人，想送罐5000多的香奈兒香水給女友當聖誕禮物，向他開口借錢，引發網友熱議。

原PO在《爆廢二館》PO文，提到最近男性友人交了一個不到兩個月的女朋友，女友透露說，今年的聖誕節想要一瓶香奈兒香水，4-5000$左右的那種，原PO提到朋友月薪大概5萬左右，每個月要支出3萬5，「說實在蠻艱鉅的」直朋友跟他借錢，原PO才知道這件事。他表示，朋友不敢拒絕女友，又怕到時候做不到被提分手，想問問大家會怎麼做呢？

不過網友的看法相當兩極，網友認為，「5000付不起？？還要借？？那不要交女朋友比較好喔…到時候又說女生物質...」、「在一起兩個月，送一瓶是5000塊的香水考慮那麼久就算了，還要用借錢的...當他女朋友有夠倒楣了...好像是四十萬的禮物」、「這是常態性買嗎？如果只是聖誕節還好吧...」；也有網友留言「如果女生為了沒香水而分手，那就分了吧、要不然以後要的東西會更多...」建議他「不要借 有多少錢就做多少事」

(中時電子報)