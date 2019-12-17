「2019雲端物聯網創新獎」出爐，台中市府建設局運用多種資訊協助工程施作與公園管理，提升施工品質，同時節省管理成本，分別以「智慧監工好生活─道路挖掘管理之3D管線暨攝影整合應用」及「智慧公園好生活─水湳中央公園」雙雙榮獲佳作肯定。

「建設跟上時代腳步，才能提供最到位的品質！」建設局長陳大田表示，獲獎2件成果，包括3D管線暨攝影整合應用部分，將管線資料做成3D圖，有利於各管線單位施工作業進行時，減少管線誤挖造成的公共危害，同時保障公共工程施工品質。

水湳中央公園是台中市轄管最大公園，為提升管理效能、提供優質休憩環境，節省公帑，全區採用智慧化方式管控，設置多種智慧裝置，為國內智慧化設備數量最多、密度最高的現代智慧科技管理自然園地，加上自行開發APP可掌握園內大小事，民眾使用「很有感！」

建設局指出，由台達電承做的「水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程」，整合園區路燈與中央公園的物聯設備，在中央公園周邊試辦8處智慧共桿，透過整合達到智慧化管理目標，有效精簡人力、提升維管效能，兼顧民眾遊憩品質與安全。

(中時 )