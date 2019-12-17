中國童裝品牌淘帝-KY（2929）總經理周志鴻17日表示，繼TOPBI之後，第四季底將推出電商新品牌Mini Topbi，目前已在線上透過聚焦「單品爆款」布局網紅經濟，周志鴻看好其未來營收爆發力，淘帝-KY自去年起布局線上創造無差別購物概念，預計首波目標至明年，電商營收比重達20％。

周志鴻表示，近年來中國經濟成長速度放緩，尤其在中美貿易戰的影響下更為明顯，但受惠於中國消費升級驅動兒童人均童裝支出增加，挹注淘帝-KY整體銷售業績仍展現良好的成長表現，累計今年前11月營收達新台幣64.62億元、年增5.99％，前3季每股盈餘（EPS）8.98元，優於去年同期6.86元。

淘帝-KY自第四季底將推出線上銷售通路的品牌Mini Topbi，目前已導入柔性化供應鏈管理，亦即「以銷訂產」即時設計研發及產製銷售彈性化，目前淘帝-KY電商占比約7至8％，年底有望達10％，明年新品牌加入，有助於營收比重達20％目標邁進，成為驅動集團整體營運成長的第二隻腳。

周志鴻強調，中國大陸已經從傳統電商，轉型到社交型電商，現在最具銷售爆發力的是網紅經濟，所謂的「新零售」就是無差別購物體驗，他認為線上線下的邊界化一定會模糊化。今年中國雙11購物銷售旺季，淘帝-KY創造新台幣1.1億元業績，其中有20～30％就來自網紅的銷售，淘帝看好這方面的商機，積極培養自家網紅，淘帝的電商Mini Topbi品牌就特別聚焦網紅經濟，推出「單品爆款」商品。

(工商 )