德淵（4720）今年雖受美中貿易戰影響，前11月大陸營收年減2％，但歐洲因波蘭廠布局效益持穩推進，年增14％，美洲也比去年同期增長5％。其中，特化產品UV光學膠自製突破，供應100～400奈米波長光學膠產品，順利打入國內面板廠供應鏈，手機、LCD中大尺寸面板等應用領域；近期擴大到Mini LED顯示器，強化利基策略。

德淵指出，今年部分產品由大陸工廠移轉至台灣桃園廠及越南廠生產，有效地避免中美貿易關稅衝擊。伴隨今年桃園廠新增熱熔膠產線、波蘭廠擴建強化歐洲市場耕耘，及利基產品推展告捷，營運蓄勢更上層樓。

德淵全球設六個研發中心、九個工廠，目前熱熔膠營收占比八成、特化營收比約13％。另投資HEPA熔噴過濾材料生產設備，在高階家用空氣清淨器、車用空調過濾、口罩等產業過濾材料推廣也獲得多家國際級大客戶認證。

德淵指出，2016年在歐洲波蘭租地設廠，今年建廠完成並擴大產能，波蘭廠能提供就近且即時的供貨以滿足歐洲市場及俄羅斯的營業需求。

未來除強化利基產品布局外，也將評估美中貿易戰情勢，以越南廠產線作為擴增選項之一，今年桃園廠亦新增熱熔膠產線，全球供應鏈布局更加完善。

(工商 )