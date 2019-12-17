遠東航空四名歷經兩朝的員工，17日下午在公司門口召開記者會，指出自2009年10月公司董事長張綱維接手遠東航空以來，從未欠員工一天薪水，這幾天雖然停飛，但每個員工仍然準時上班，做好復飛準備，希望交通部能再給遠航機會重回藍天。

出席記者會的五人，都是在遠航前董事長崔湧時期就在遠航工作，歷經公司10多年前的停業、重整與復飛，其中盧紀融有35年資歷，最資深。

航務處教師機師陳思漢表示，他在遠航有24年的年資，基層員工對遠航復飛情況非常有信心，目前為止所有員工的薪資跟勞健保給付都正常，希望各界可以幫助遠航儘早重返藍天，年關將屆，若沒了遠航，一千多個家庭生計會立刻陷入困境。

機務處修管中心主任莊志鴻有31年資歷，他表示，自己從10年前跟著張綱維奮鬥到現在，遠航雖然規模不大，卻養活了1千多個家庭。這幾天外界可能很好奇，飛機不飛，遠航的員工都在幹嘛，實際上員工都照常工作，維修部門按仍維護計畫持續進行，每天都仔細的做好維修，確保將來飛上藍天，是最高的安全標準。

莊志鴻答覆記者詢問時指出，他不知道張綱維所說的10億資金何時到位，不過12月12日當天新聞媒體報導的暫停營運公告只是網路流傳的謠言，不管有無董事長簽字，公司並未透過任何管道發到員工手上。

在遠航擁有21年資歷的空服處經理詹琇芳，是公司尾牙與重要活動的主持人，她指出，不管張綱維錢從哪裡來，但真的沒欠過一天薪水，這也是為什麼員工到現在都還願意跟著他，希望遠航能儘快撐過這次風暴，也希望旅客支持，民航局再給予一次機會。

有15年資歷的機務處訓練科副主任盧德中說，遠航是個大家庭，人情味非常重，大家也都很珍惜這樣的工作環境，不願意放棄這個工作，今天站出來說話的都只是基層員工，不是什麼高官，希望民航局再給遠航一次機會。

(工商 )