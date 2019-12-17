受惠陸美談成首階段的貿易協議，美股近期屢創新高紀錄，但美國銀行（Bank of America）首席投資策略師Michael Hartnett表示，美股有望在明年第一季持續漲勢，但出現「融漲」（melt-up）現象的風險也因此大幅提高。

據marketwatch報導，Michael Hartnett所領導的分析師團隊指出，隨著貿易戰以及英國脫歐風險消退，加上美國聯準會(Fed)、歐洲央行推出刺激經濟政策的效果，他們預估，標普500指數在明年3月3日之前，還有5%漲幅、漲至3333點的空間，美國10年期公債殖利率則是在明年2月2日前，將有上漲35個基點或2.2%漲幅空間。不過，即將步入尾聲，全球經濟成長也恐怕逐步放緩。

不過，Michael Hartnett所擔憂的「融漲」現象，為股市牛市後期，大批投資人湧入股市，就是投資人不願錯過這波美股多頭走勢，而不是企業表現改善，讓投資人願意進場投資，但伴隨著融漲，股市也會大幅修正，在缺乏企業基本面支撐的狀況下，美股恐引爆崩跌風險。

美國股市的資產泡沫，各大投資銀行的分析師團隊不斷在過去18個月警告經濟崩潰的可能性，也對於美股長達11年牛市趕到憂心，認為投資人對於經濟與美股大幅修正的未來不可能避免。

此外，摩根士丹利（Morgan Stanley）先前分析師團隊表示，標普500指數的收益情況已經有趨於惡化的情況，一些規模較小的公司苦苦支撐，當前的製造業數據水平也比2015~2016年還來得差，這些跡象也讓華爾街不斷投入資金到市場，看起來更過份沉迷。

(中時電子報)