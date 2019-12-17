據韓聯社報導，南韓空軍17日表示，南韓空軍參謀總長元仁哲當天上午在清州基地主持F-35A「閃電Ⅱ」戰鬥機的服役儀式，考慮到此前已得到充分宣傳，儀式非公開進行。

從兩架F-35A戰機3月交付開始，迄今已有13架抵達南韓，到2021年將有40架陸續形成戰鬥力。有輿論指出，空軍低調行事是擔心刺激北韓。

作為第五代戰機的F-35A融合處理一切機載感測器收集的資訊，以最佳方式呈現給飛行員。擁有匿蹤性能、電子戰能力等綜合空戰系統，最大飛行速度1.6馬赫（1930公里/小時），航程2222公里，作戰半徑1093公里，最大起飛重量30822千克。

南韓《朝鮮日報》17日報導說，南韓軍方當局決定不公開即將從美國引進的高空無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）相關內容。言下之意，不僅引進全球鷹的相關活動，連移交日期也不會公開。對於這一方針，軍方內外有言論稱：「繼引進F-35A後，引進偵察機也要看北韓的臉色。」

(中時 )