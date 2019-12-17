《暗戀桃花源》笑中帶淚，描述人類心中共同理想追求的桃花源。（表演工作坊提供／李欣恬台北傳真）

《暗戀桃花源》描述一對被動盪時局分隔兩地40年的男女，再重逢時，人事已非。圖為演員樊光耀（後）與朱芷瑩（前）版本。（表演工作坊提供／李欣恬台北傳真）

享譽兩岸的導演賴聲川代表作《暗戀桃花源》，推出滿33年，再推不同演員版，由邱澤飾演男主角江濱柳，蕭艾則是三度飾演女主角雲之凡，賴聲川表示，「江濱柳與雲之凡 ，是大時代裡木訥男人和堅韌女性的縮影。」

邱澤去年剛以電影《誰先愛上他的》拿下台北電影節最佳男主角獎，從影劇跨足舞台劇，飾演經典角色「江濱柳」，這個角色過去由國家文藝獎得主金士傑飾演，創下「永遠的江濱柳」形象在劇迷心中。

面對這座「江濱柳高山」，邱澤表示，他嚴正以對，把這部作品視為是表演生涯中的考試，「我明白有很多戲迷對《暗戀桃花源》瞭若指掌，我期許自己能完整地呈現角色面貌，並且再融入自己的特色。」

《暗戀桃花源》舞台劇在1986年推出，故事描述一個劇場因管理疏失，讓兩個劇團的排練時間強碰，於是一齣〈暗戀〉與另一齣〈桃花源〉，就在同一個場地上排練，前者說的是一對被動盪時局分隔兩地40年的男女，正是江濱柳與雲之凡；後者說的是男子老陶因妻子外遇，太過傷心，誤入桃花源，卻在裡面遇見另一對與妻子、外遇對象神似的男女；這截然不同的劇情，能巧妙地接上彼此的台詞。

賴聲川表示，〈桃花源〉是喜劇，〈暗戀〉是悲劇，兩者互相干擾，卻又相互牽引，「江濱柳身處動盪不安的年代，他一直在尋找理想中的桃花源；最後終於和雲之凡相見時，把內心積壓40年的台詞，他對雲之凡一路上怎麼走過來，怎麼經歷結婚生子，都想了解，卻全用一句含蓄的台詞表達：『你這些年來，有沒有想過我？』」

賴聲川表示，《暗戀桃花源》最動人之處，正是歲月累積出來的厚度，引發觀眾感觸。過去演出「江濱柳」的演員包括金士傑、尹昭德、黃磊、潘燦良與樊光耀；飾演「雲之凡」的演員則有丁乃竺、林青霞、蕭艾、陳湘琪、袁泉、蘇玉華、孫莉與朱芷瑩。最新組合版本將於12月26日到29日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )