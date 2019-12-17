恩愛夫妻或親密伴侶琴瑟失調，最後仳離分飛，可說其來有自。雙方若能及時找出破綻，拆解鬱結，彼此彌縫，足以挽回一切。

分手很少旦夕間發生，事前總有蛛絲馬跡可尋。美國多位兩性關係與感情問題專家發現，至少有五個警訊會導致愛情生變，切勿束手坐視。

警訊一：工作忙碌，各忙各的，無暇共處

問題：忽視維繫關係

撮合姻緣服務的老將傅力克女士（Siggy Flicker）建議，以名流夫婦各忙各的要務，終至離異事例自我鑑照，從中汲取教訓。「一旦你自顧自地忙於工作，不再花時間跟另一半相處，關係就開始變味。」她以探戈舞比喻夫妻關係：兩人密切配合才跳得出色。

解方：就不同的人生優先目標，取得折衷妥協。互相騰出時間給對方。

搭腔交談；一起從事活動 。「每隔三天，我會跟丈夫說，或著他對我說，『親愛的，就我們兩人。』然後聯袂出門。不見得要到多花稍高檔的餐廳。我倆會再安排一天，一起燒個菜，然後開車去哪裡愰愰。」

為了兼顧事業與家庭，夫婦也該拒絕讓彼此久隔兩地的職差和其他負擔。若長輩或親朋控制欲強，意圖干涉你的自家生活，也須委婉擺脫。

警訊二：經常找碴，互相數落

問題：過於挑剔小毛病

紐約市精神科醫師索爾茲（Gail Saltz）女士 說，負面感受習以為常後，伴侶開始透過嫌惡眼光看待彼此。她的病患甚至連雞毛蒜皮的小事，譬如怎麼咀嚼入嘴的食物，都要批評。把罅隙放大檢驗，不屑感失控，「這樣下去，就很難回頭。」

解方：索爾茲最先的輔導手段是，找來雙方，深思當初何以締結良緣。考量一下，妳喜愛他的地方多於討厭的部份？他的優點勝過缺點？簡言之，著眼彼此的優異和好處，擔待瑕疵。

本於默契，家庭生活大小事要主動分擔。例如要點叫外賣餐飲時，知道老婆討厭講電話，那就老公自己打電話；老公懶得倒垃圾，那就老婆出馬。

警訊三：緊要時候吝於互相打氣

問題：信任感缺缺

點滴氣餒一經累積，難以收拾。例如，丈夫跟妻子提及上班不愉快的憤事，老婆回稱「你有犯錯，你要檢討」。「在脆弱的時刻得不到對方的支持，」索爾茲說，「這類情形如果一而再，再而三發生，你會開始覺得，『我根本無法和另一半坦白交心』，久而久之，沒有信靠的感覺會非常強烈。

解方：親密雙方必須瞭解事情的究竟，並學習如何討論。萬一力不從心，諮詢心理醫師是好主意，但務必趁早，不可以拖延而任由問題惡化。

警訊四：裝作看不見關係卡卡的

很多伴侶發現關係踩到荊棘時，通常避諱談論。（圖／pixabay）

問題：溝通不良

紐約市性學家利文恩女士（Elly Levine）說，很多伴侶發現關係踩到荊棘時，通常避諱談論。「怯於啟口，不管是床笫或別的事情，可能導致對方或雙方連串的負面情緒。而且如果他們假裝不以為意，對外謊稱家裡一切OK，結果假面把戲玩久了，彼此都會變得精疲力竭。」

解方：彼此深談，無論多麼尷尬難堪。針對諸如職涯轉換與生兒育女等重大決定、房事感受好壞與生活如何不快不滿，兩人冷靜討論，仔細商量，並做好調適。

利文恩建議，藉由講些不舒坦的情事來破冰，然後分享彼此最想要改變的內涵。找專家協助亦可。「一個你充分信任，而且中立的第三方，就足以改變大局。」

警訊五：欺騙、背叛、劈腿

研究顯示，其實只有三分之一的感情關係因外遇而分手。（圖／pixabay）

問題：互相冷落

研究顯示，令人驚訝的是，其實只有三分之一的感情關係因外遇而分手。傅立克認為，倘若幸福快樂，就沒偷腥這回事。通常的禍源是冷落對方，倘若又犯下言語欺騙、偷竊錢財、動粗施暴等大的過錯，無異火上添油。

解方：感情關係鮮有完美的，需要隨時養護。清楚癥結所在，設法化解，恩愛才可能長久。

(中時電子報)