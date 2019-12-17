台中市各區公所調解委員會107年度調解成立率92％，全國「107年度調解業務績效考評」出爐，台中市7區公所調解委員會獲「績優」肯定，市長盧秀燕17日於市政會議頒獎勉勵，感謝調解委員會為民眾排難解紛，減少訴訟紛爭。

台中市績優區公所調解委員會分別為西屯區、大雅區、沙鹿區、北屯區、南屯區、太平區及北區，其中西屯區調解委員會已連續3年獲第一名殊榮；因各區公所調解會調解案件數有相當差異，中市府再依案件數分級核定頒獎，各級前兩名績優區公所分別為第一級西區、大里區，第二級梧棲區、清水區，第三級大肚區、神岡區，第四級新社區、外埔區。

法制局長李善植表示，台中各區公所調解委員會107年度調解成立率92％，調解績效卓著，六都第一，108年度前三季台中市調解結案件數總計1萬6,794件，調解成立件數計1萬5522件，調解成立率高達92％。

李善植指出，台中市調解績效多年來均能保持佳績，主要歸功於各區調解委員的努力、資深調解委員的經驗傳承，及區公所在人力、場地等各方面行政支援，非常感謝各區調解委員會團隊的盡心盡力付出。

(中時 )