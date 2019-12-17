國際扶輪3501地區苗栗山城扶輪社、三義扶輪社及苗栗南區扶輪社，17日捐贈苗栗縣政府X光機數位設備。（何冠嫻攝）

扶輪社捐X光機數位設備，為偏鄉行動醫療添利器。（何冠嫻攝）

苗栗縣泰安鄉行動醫療車與衛生所獲苗栗山城扶輪社、三義扶輪社及苗栗南區扶輪社共同挹注192萬元X光機設備數位化提升計畫，挹注偏鄉行動醫療，守護鄉親健康。

扶輪社捐贈市值192萬元的X光攝影機及數位設備，將配置泰安鄉的行動醫療車和衛生所使用，17日苗栗縣長徐耀昌代表受贈，並回贈感謝狀，向扶輪社的善心義舉表達感謝。

衛生局長張蕊仙說明，泰安鄉交通極為不便，醫療資源相對匱乏，泰安衛生所推動「行動醫療、服務到家」，提供因貧困、耆老、臥床、行動不便或無法就醫的鄉民醫療服務。

衛生局疾管科長陳淑珠表示，2011年獲中央補助打造行動醫療車，為全國唯一配置於衛生所的行動醫療車，服務範圍以泰安鄉為主，並支援全縣，讓民眾免於健康檢查奔波、跋涉，但因使用年限久，屢發生故障情形，未來在扶輪社捐贈行動醫療車X光設備及衛生局軟硬體改善計畫，提升偏鄉醫療水準。

徐耀昌也指出，扶輪社的善行能更周延照顧原鄉鄉親的健康，強調預防勝於治療，若藉檢查過程及早發現民眾疾病，可及早治療達最佳療效，絕對為地方之福。

(中時 )