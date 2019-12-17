歡迎陳水扁前總統的牌匾。（周麗蘭翻攝）

國產署18日將開挖李佳芬之父的大通砂石場土地，2003年4月5日西螺大橋通車50周年慶首次舉辦七崁武術大會師活動。（周麗蘭翻攝）

七崁武術首次大會師活動的展演場就是這塊砂石場，主辦人是李明哲。（周麗蘭翻攝）

國產署明天將開挖該筆土地，已設置放樣基樁，令七崁武師父感慨，圖為李明哲18日前往現場查看。（周麗蘭攝）

國產署18日將開挖李佳芬之父的大通砂石場土地，2002年3月停業後不再使用，李佳芬胞弟、現任議員李明哲後來使用於推廣七崁武術，2003年4月5日西螺大橋通車50周年慶首次舉辦七崁武術大會師，展演場就是這塊砂石場，主辦人是李明哲，時任總統的陳水扁、前總統府祕書長陳哲男都到場欣賞。

李明哲找出「2003年西螺大橋觀光文化節通車50周年慶」錄影帶，可看到空地架起舞台，陳水扁坐在台下欣賞七崁武術，陪同的有前縣長張榮味、總統府副祕書長陳哲男。

李明哲回憶，西螺七崁武術有振興社、勤習堂、武野館、鳳山館等派別，原本門派之見很深，但4個派別為2003年西螺大橋通車50周年活動，捐棄成見，首次大集合同時上場，從40歲到80歲的師傅都出席，約有一、兩百人。

李明哲說，當年為歡迎陳水扁前總統到來，隆重武獅迎接，接著四大門派的老青少師父分別上台，同時打擅長的拳法讓他看，陳水扁看得津津有味。

李明哲表示，砂石退場已快20年，唯一曾在這塊空地做的就是推動西螺七崁武術文化的保存。

國產署18日將開挖該地，西螺七崁師傅感慨「為了贏一場總統選舉，太超過了」。

(中時 )