檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地」旅行社等6家業者，向人頭協會取得不實的交流證明，讓大陸公務員非法來台觀光。檢警今搜索6家旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人。張安樂今晚表示，執政黨選舉到了，找他開刀，台灣觀光業已經夠慘了，請政府放業者一條生路。

張安樂今晚到北檢作證前，先向媒體發表看法。張安樂表示，執政黨選舉到了，找他開刀，台灣觀光業已經夠慘了，請政府放業者一條生路，業者都快活不下去了。

(中時 )