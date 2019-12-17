《監獄行刑法》修正17日在立法院三讀通過，法務部對此表示，修法條文由94條擴增為156條；為保障受刑人權益，新法規定受刑人申請釋被駁回，明定得提起復審，如不服復審決定，則可以向法院提起行政訴訟救濟，這次修正參酌國際公約及大法官相關解釋，並落實司法改革國是會議決議，達到政府對於獄政法制改革的目標。

法務部指出，這次修正重點包括，增定監獄人員執行國家的刑罰權，應符合比例原則、尊重受刑人尊嚴及維護其人權，且不得歧視，並應使受刑人瞭解其所受處遇及刑罰執行的目的。另明定監獄應保障身心障礙受刑人權益，採取適當措施為合理調整，以及不得對受刑人施以長期單獨監禁的規定，以保障人權。

同時，為落實透明化、公開化，增定監獄應設獨立的外部視察小組，促進外界對於矯正機關業務的認識與理解，協助監獄運作品質及可用資源的提升。

在戒護安全部分，增定監獄得對受刑人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室的要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助的規定，以維護人權。

同時，為保障受刑人通信、投稿權益，參照司法院釋字第756號解釋意旨，明定監獄檢查受刑人的書信，係為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容的情形。另為使受刑人應能獲得保密及有效的法律協助，規定受刑人與其律師、辯護人的通信、接見，無論所涉訴訟或程序種類為何，應符合「開拆不閱覽，監看不與聞」的精神。

在司法救濟部分，因應司法院釋字第755號解釋，增定「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認監獄與受刑人所衍生的公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障受刑人相關救濟權利。

法務部強調，受刑人只是穿著囚服的國民，其基本權益不容忽視，保障矯正人權，以有效發揮教化效能，才能幫助受刑人重生，減少再犯而維護社會的安全，這次修法對矯正機關及收容人影響甚大，除讓矯正制度更加透明及完備外，更有助於受刑人人權的保障、矯正處遇的有效發揮及復歸社會目的的達成。

(中時 )