全國總工會理事長陳杰（左2）遭國民黨開除黨籍，他不服北上抗議，更多次公開呼籲下架黨主席吳敦義，國民黨的未來才有救。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

宣布退出此次立委選戰的陳杰，除了為勞工朋友爭取權益之外，平日仍率領服務團隊在地方關懷長者、為民服務。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

政治是一時，做人要真誠！全國總工會理事長、前立委陳杰，日前履行承諾宣布退選，卻慘遭有心人士惡意抹黑是被人「搓圓仔湯」，他出面發重誓，嚴正駁斥強調未收任何對手陣營一分一毫，更強調國民黨要有救，選後唯有下架吳敦義，改造國民黨，國民黨才有璀璨未來！

原本堅持以無黨籍參選彰化縣第二選區立委到底的陳杰，在電視政論節目上公開承諾，只要國民黨主席吳敦義退出國民黨不分區立委安全名單，改列至排名較後面的不安全範圍，他就退選。之後吳敦義將自己由第8名延後改列為第14名，隨後陳杰正式宣布退選。

陳杰出面強調，為了兌現自己許下的政治承諾，雖然退選愧對堅定支持他的鄉親，他卻堅信政治只是一時，做人一定要真誠！不料，竟遭有心人惡意放話抹黑，只因為他退選可能傷及部分黨派的政治利益，竟然惡意攻訐，傷害他個人與及家族信譽，更損害忠誠支持者的感情。

面對抹黑傳言，出面回應的陳杰也當場公開宣誓，若他及家人或家族成員，有收受國民黨張瀚天、民進黨黃秀芳、無黨籍黃玉芬等立委候選人，或是任一政黨、政團，一分一毫費用因而退選，他及家人、家族成員五雷轟頂。

陳杰更反嗆，那些只為謀圖個人私利，而造謠中傷、抹黑詆毀他的仁，必遭天譴！呼籲敢放話的人站出來，雙方一起到廟裡宣誓，他絕對奉陪到底！

陳杰說，為了監督政府，維護人民利益，他個人可以犧牲、奉獻，絕不貪圖個人私利或戀棧權位，雖已退出這次立委選舉，但個人捍衛台灣前途，保護勞工權益的初衷，始終不敢忘；他個人全力支持國民黨總統候選人韓國瑜的決心從未改變。

(中時 )