民航局加開國內線 遠航至少停飛到年底 19:212019/12/17 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東航空統計，截至今日為止，受理旅客退票4萬5607筆。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空12月12日無預警宣布停飛，儘管董事長張綱維事後說是烏龍，希望爭取復飛，但交通部民航局認為遠航違規情節重大，擬廢掉遠航營運許可，而民航局稍早公布明日起至年底的加班機，華信與立榮航空共加開50架次加班機，另有38架次放大機型，意味遠航可能在年底前都無法復飛。 根據遠東航空統計，截至今日為止，受理旅客退票4萬5607筆。民航局為彌補遠航無預警停航的國內線運能缺口，經協調後，12月18日至31日，華信與立榮共將加開50架次加班機，另有38架次放大機型。 (中時 ) #遠航 #民航局 #架次 #航空 #12 #張綱維 也許您會感興趣 推薦閱讀 富貴險中求 張綱維這回翻船了 01:272019/12/13 生活新聞 提韋汝「我一輩子朋友」舊愛被騙千萬 張綱維霸氣護航 09:282019/12/13 娛樂 張綱維：3組投資人挹注10億 盼下午復飛 11:012019/12/13 生活 遠航停飛 藍委痛批民航局監督不周 11:192019/12/13 政治 張綱維搬骨董字畫到韋汝家 立委借錢的抵押品 14:582019/12/13 社會 廉航獲利比傳統航空多？曝2關鍵 15:072019/12/13 日常 遠航陳述意見期限 民航局：18日17點前 17:222019/12/13 生活 月領張綱維15萬生活費怎麼用？韋汝回應令人佩服 15:052019/12/14 娛樂 復飛不滿9年 遠航違規遭罰有31件 14:102019/12/15 生活 22億挪這裡？張綱維涉掏空遠航 金流曝光 10:492019/12/17 社會 生活熱門新聞 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 沒工作也能保勞保？勞保局曝這些人可以 - 生活 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 - 生活 忽冷忽熱 喝這款茶竟可穩定血壓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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