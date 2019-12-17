遠東航空12月12日無預警宣布停飛，儘管董事長張綱維事後說是烏龍，希望爭取復飛，但交通部民航局認為遠航違規情節重大，擬廢掉遠航營運許可，而民航局稍早公布明日起至年底的加班機，華信與立榮航空共加開50架次加班機，另有38架次放大機型，意味遠航可能在年底前都無法復飛。

根據遠東航空統計，截至今日為止，受理旅客退票4萬5607筆。民航局為彌補遠航無預警停航的國內線運能缺口，經協調後，12月18日至31日，華信與立榮共將加開50架次加班機，另有38架次放大機型。

(中時 )