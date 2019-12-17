班班有冷氣政策，市府明年編列2億元，市議員牛煦庭、舒翠玲認為進度過慢。（本報資料照片）

桃園市議會17日進行專案報告，市議員牛煦庭、舒翠玲對於市府今年僅編列2億元認為速度太慢，教育局長高安邦表示，桃園市各校檢測初步出爐，70分以上的會優先改善電源，不過資金約需12億，若1次編列恐會排擠到其他建設。

教育局指出，「班班有冷氣」計畫於108年度編列2億元，補助國中九年級班級、西曬、頂樓電源改善及冷氣裝設，而109年度績編列2億元，改善8年級與電源改善，並檢討學校電力系統設施、用電安全及契約容量、冷氣設備。

「12億3年編不出來？」牛煦庭關心裝設進度，他說，若市長曾做過這樣政策宣示，是否應該也要做到，高安邦表示，因為各校狀況不同，老校要考量電力設備，配電盤以及台電是否可以負荷這麼大的電力。

經過機電技師公會評估桃園市國中小195校後，達到90分以上需立即改善的學校有4所，而70分需改善的學校有65間，約占1／3，教育局表示，因為每校狀況並不相同，各校間的校舍建立時間也不一樣。

高安邦表示，還需考量家長的接受度以及電費，盤整全桃園市情況，在考量用電安全情況下，電源改善裝設冷氣才能用得安心。

(中時 )