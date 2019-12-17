國民黨副總統候選人張善政近來頻頻對綠營開火，一改過往溫文儒雅的形象。張善政今天在廣播專訪被問到「轉型」的原因，他說出重話表示，看到蔡英文為非作歹，壞事一件接一件，才會產生情緒上的反應。

國民黨台北市議員羅智強今天專訪張善政問到，最近評論時事犀利，跟以前的風格不太一樣，為什麼火力增加？張善政說，幾個月前開始看到蔡英文為非作歹，壞事一件接一件，最近又有網軍楊蕙如案、王立強間諜案，黑韓黑成這樣，還是一而再再而三，一般人都會覺得蔡英文到底有沒有羞恥心？「重話批判不是故意，是情緒上的反應。」

張善政又說，民進黨做了這麼多壞事，現在又出來一個「波特王」，只要怪罪中共打壓，民進黨以前做的事情就變好事了，這就是民進黨的選舉公式。他樂觀表示，2016年的周子瑜事件影響比較大，這次應該很快就過去了，「民進黨不要太高興，手上壞事一件件，不要以為明年1月11日之前都蓋得住。」

選戰剩下不到一個月，被問到剩下的日子最中的工做是什麼？張善政說，他現在要聚焦的工作就是讓政策被人知道，會花很多時間對經濟選民、年輕選民溝通，我們的經濟政策、數位政策、年輕政策其實非常有料，要把他們從抗中保台的迷思中拉出來。

(中時 )