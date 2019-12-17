國民黨北市第七選區立委候選人費鴻泰對民進黨提出的《中共代理人法》或《反滲透法》充滿疑慮，擔心一旦法條通過，恐將成為民進黨剷除異己的工具。

費鴻泰認為，民進黨所提出《反滲透法》草案，本身就有許多違反程序或是違反法律原理原則的情況；更可怕的是這類可以無限上綱的法律，到了民進黨手上，恐將成為迫害異己造成綠色恐怖的工具。

費鴻泰說明，像馬英九總統的洩密案，今年由高等法院更一審判決無罪定讞，監委陳師孟竟以「法官辦案濫用自由心證情形」為理由，要約談曾審理馬英九洩密案的台北地院唐玥法官。請問民進黨可以這樣霸凌司法嗎？歷審無罪的案件，不合執政黨的心意，就可以把法官抓來約談嗎？

費鴻泰抨擊，民進黨政府用陳師孟這樣的人當監察委員，竟然敢用莫須有的理由約談法官，民進黨政府可以這樣霸道嗎？可以這樣毀棄權力分立嗎？難道以後法官只要做出民進黨不滿意的判決，就要被當作犯人約談嗎？

費鴻泰呼籲選民唾棄這個霸道、製造綠色恐怖的政黨，用選票將民進黨下架。

(中時 )