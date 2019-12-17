華山基金會準備健康養生的年菜，為孤老長者心中挹注暖流，17日在公館鄉農會辦理「愛老人紅棗送暖孤老心」活動，為弱勢長輩送上熱騰騰的湯圓和紅棗餐點，盼鄉親一同支持捐年菜助孤老活動。

年關將至，華山基金會苗栗區預計送出近千份的年菜，17日台電苗栗區營業處、公館鄉農會以及長期支持華山服務的善士們，扮演「愛心大廚」，為弱勢長輩送上熱騰騰的湯圓和紅棗餐點。

華山基金會提供失能、失智、失依長輩，關懷訪視、物資協助、促進社會參與等免費服務，以期改變弱勢長輩生活品質。今年苗栗區預計送出964份年菜，包含十項健康養生的食材，可提供長輩年前拜拜和年菜食用，還有保暖的手做圍巾、圍脖，和充滿喜氣的春聯。

華山基金會苗栗區表示，年菜的養生紅棗，選擇苗栗公館農會的棗乾，不僅有產銷履歷，更做到N.D.(374種農藥殘留零檢出），為品質最好，掛保證的紅棗，且公館鄉農會與民眾等響應認助150份年菜，長期支持華山服務的台電苗栗區營業處，也發動員工挹注年菜經費，共認助100份年菜。

華山基金會苗栗區說明，目前苗栗區年菜募集狀況不佳，盼更多善心者一同加入捐年菜助孤老行列。愛心專線：037-373627 ，以鄉親助鄉親理念守護孤老。

(中時 )