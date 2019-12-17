新東陽公司17日在第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，由狂美交響管樂團和兩位聲樂博士現場演出，現場還有火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，讓提前歡度聖誕佳節。（陳麒全攝）

新東陽公司17日在第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，由狂美交響管樂團和兩位聲樂博士現場演出，現場還有火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，讓提前歡度聖誕佳節。（陳麒全攝）

新東陽公司17日在第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，由狂美交響管樂團和兩位聲樂博士現場演出，現場還有火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，讓提前歡度聖誕佳節。（陳麒全攝）

新東陽公司17日在第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，由狂美交響管樂團和兩位聲樂博士現場演出，現場還有火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，讓提前歡度聖誕佳節。（陳麒全攝）

耶誕節即將來臨，桃園機場除了布置滿是耶誕氣氛外，為帶給民眾不同感受的耶誕節，新東陽公司17日在第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，由狂美交響管樂團和兩位聲樂博士現場演出，現場還有火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，讓提前歡度聖誕佳節。

新東陽公司每年都在耶誕節前夕舉辦耶誕音樂會活動，今年為了讓旅客有不同的感受，特別舉辦「狂響聖誕、奇幻管樂派對」，邀請連續兩年獲頒桃園市在地傑出演藝團隊的狂美交響管樂團和搭配女高音陳慧如跟男中音張淳菡兩位聲樂博士，同台表演「Jingle Bells Fantasy」、「White Christmas」及「A Merry Mozart Christmas」等多首膾炙人口的聖誕樂曲。

樂團創辦人兼指揮謝韋民表示，團員畢業於海內外各音樂學院，音樂派對中為來賓及旅客帶來多首耶誕樂曲，管樂團以精湛的演奏技術跟彼此的好默契贏得如雷掌聲，來賓及旅客還要求安可曲。

除了現場的音樂表演外，新東陽也準備火雞料理跟雞尾酒，清華大學飲品社的學生特調3款雞尾酒提供給來賓及旅客享用，火雞洋芋沙拉、芥末子小漢堡等共4種的火雞創意料理，由火雞肉跟不同蔬菜的新奇組合十分受歡迎，旅客在欣賞演出時，也能享用耶誕美食，還有耶誕老人在音樂會中分送幸福禮物，熱鬧氛圍搭配聖誕佈置，讓旅客在美妙的音樂及美食饗宴中提前歡度聖誕佳節。

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(中時 )