想去大陸看敦煌石窟又覺得路途遙遠？現在技術把它們從千里之外「搬」到來北京了！15日，「大盛敦煌藝術大展」在北京中華世紀壇開幕。原比例複製的洞窟壁畫、3D打印的涅槃佛像、穿越時空的VR眼鏡等高規模場景復原，這場融合科技與藝術的大展讓現場許多觀眾大開眼界。

展覽通過高科技將莫高窟第285窟和榆林窟第25窟整窟結構與內容原大複製，展出一系列敦煌樂器複製品，並以彩塑三維重建藝術復原技術還原莫高窟第158窟涅槃佛像，再現敦煌彩塑的精美神韻。

此外，展覽還將人們熟知的「九色鹿」壁畫用分層立體的方式加以展現，胡旋舞、九色鹿、敦煌飛天，通過這些精美的石窟壁畫，觀眾得以進一步了解敦煌石窟背後的歷史人文故事。

據了解，「大盛敦煌藝術大展」由敦煌研究院攜手鳳凰衛視共同策畫，是敦煌石窟數字化最新成果的全方位呈現，通過原大復制洞窟、高保真壁畫精品、三維彩塑、VR、多媒體展演等內容，為大眾提供了一場沉浸體驗的敦煌文化藝術盛宴。

敦煌研究院文物數字化研究所所長吳健說，敦煌石窟是舉世矚目的世界文化遺產，是世界上內容最豐富、保存最完整、綿延歷史最悠久的佛教文化藝術寶庫。

(旺報 )