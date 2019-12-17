辛巴威副總統奇加溫（Constantino Chiwenga）的妻子、前選美皇后穆拜瓦（Mary Mubaiwa）於上週六（14日）在家中被捕。當地法院哈拉雷（Harare）指控穆拜瓦今年7月涉嫌拔除丈夫奇加溫的靜脈點滴，企圖盡快繼承遺產。

現年63歲的辛巴威副總統奇加溫與其38歲的嫩妻穆拜瓦。（摘自hararelive.com）

據路透社報導，現年63歲的辛巴威副總統奇加溫，其38歲的嫩妻穆拜瓦於上週六遭辛巴威反貪污委員會（ZACC）拘捕，被指控欺詐、洗錢，金額高達100萬美元（約台幣3000萬元）。據了解，其中部分費用被用於在南非首都普勒陀利亞

（Pretoria）購置不動產與汽車。

當局稱奇加溫因罹患食道狹窄症才需要住院就醫，同時在庭上突然加控，穆拜瓦曾阻擾丈夫奇加溫就醫，更在就醫期間支開警衛、企圖拔掉丈夫的靜脈點滴，導致其大量出血。奇加溫在慘遭嫩妻下毒手後，被轉往中國療養近4個月，並於11月才康復回國。

而穆拜瓦出如此骯髒手段並非首次，其前夫、足球運動員卡和迪拿曾指穆拜瓦為辦理離婚手續冒用他的簽名。穆拜瓦2011年改嫁當時仍為辛巴威國防軍司令的奇加溫，但兩人僅按照傳統習俗結婚並未正式註冊。據悉，起訴書中指出，穆拜瓦在奇加溫臥床時，在未經他同意下擅自註冊結婚更逼迫他立下遺囑，疑似想謀害親夫侵吞財產。

英國「衛報」（The Guardian）報導，穆拜瓦否認以上所有指控，並提出保釋要求。但由於現任辛巴威總統姆南加瓦自2017年上台以來，便將打擊腐敗列為重中之重，因為對此案件審理非常謹慎，穆拜瓦請求保釋的要求被拒絕，目前仍在拘留中。

(中時 )