檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地」旅行社等6家業者，向人頭協會取得不實的交流證明，讓大陸公務員非法來台觀光。檢警今搜索6家旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人。陪同張安樂到北檢的前立委謝啟大表示，自由時報報導這篇新聞，意圖使人不當選。統促黨今晚正式向北檢提告自由時報社長、總編輯、記者、刑事局長黃明昭4人違反選罷法。

謝啟大說，每個旅行社業者都有從事類似業務，檢警今天搜索張安樂兒子的旅行社，只是因為他父親張安樂參選，還找媒體以頭版新聞攻擊，蔡政府利用司法、媒體攻擊小黨，張安樂當選機會微乎其微，蔡政府為此下重手，真是丟臉。她並質疑檢警對此案辦案「神速」，她也是司法人出身，替司法感到丟臉。

此外，統促黨晚間具狀控告自由時報社長、總編輯、記者、刑事局長黃明昭4人違反選罷法。

告訴狀指出，統促黨為合法登記之政黨，已合法推薦登記11名區域立法委員及7名不分區立法委員參選。

自由時報在今年12月12日，於選舉不到1個月之時，以頭版頭條刊載未經調查之不實消息，故意對統促黨登記不分區候選人張安樂，作出人身攻擊汙衊，涉犯《選罷法》意圖使他人不當選罪。

另刑事局長黃明昭，明知本案為2年前之謠傳，至今未經查證，竟於距選舉不到25日，統促黨參選之際，於今天大肆搜索本黨不分區候選人張安樂之子張瑋經營之旅行社，並於同日晚間由檢察官傳訊張安樂，亦涉犯《選罷法》意圖使他人不當選罪。

(中時 )