連續3年獲必比登推介，更在今年更晉升為米其林餐盤推薦的西班牙餐酒「Alma Spanish Cuisine」終於插旗臺灣！想吃到最原汁原味的Tapas，搭配來自西班牙的紅白酒、氣泡酒一定要來朝聖。

Alma台北店菜單享有創始店的經典菜色，尤其鹹香夠味的西班牙國菜「時令海鮮風味鐵鍋飯」，歷經炒、煮、烤，米粒有硬有軟有鍋巴，讓Bomba米粒吸附豐富的海鮮湯汁，吃起來超夠味；「伊比利冷肉盤」裡則有火腿、臘腸、香腸、里肌，一次嘗到不同風味和口感的伊比利豬肉，以手直接食用，可增添火腿油脂的風味。

（圖／楊婕安攝）

不過編輯私心最推薦「蒜香蝦油鮮蝦」！這道菜利用蝦頭逼出蝦油，一入口就能吃到濃郁蒜香裹著鮮甜蝦肉，一定要用麵包沾取底部的蝦油一起吃，保證胃口大開，也難怪會成為西班牙最受歡迎Tapas之一。

「蒜香蝦油鮮蝦」一入口就能吃到濃郁蒜香。（圖／楊婕安攝）

另外，外型可愛的「酥炸辣味肉球」是行政主廚Daniel最有兒時回憶的一道菜。以乾辣椒、黑橄欖、蔬菜炒豬腿和五花肉末，經過酥炸之後，一口咬下酥皮，即可感受到鮮美肉汁在味蕾中散開，Daniel更表示，「若搭上一杯紅酒，此刻即是完美。」

（圖／楊婕安攝）

在甜點方面也讓人驚豔，不論是有著紮實綿密口感的杏仁蛋糕，還是融合5種質地的「巧克力世界」都很討喜，採用法國和比利時可可，以無粉巧克力蛋糕、餅乾碎、泡沫慕絲、脆片、凍，是超多層次的一道甜點。

（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)