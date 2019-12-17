自特斯拉電動皮卡車Cyber​​truck上個月正式亮相以來，它的革命性設計得到了很多正面和負面的回應。但德國技術監督協會(TUV)專家最近在網上發表了一份報告，聲稱特斯拉將無法在歐洲銷售Cyber​​truck，主要原因就是它太鋼性的構造。

在正式的揭幕儀式上，我們所看到的只是特斯拉Cyber​​truck的原型。換句話說，特斯拉仍將修改其某些組件，甚至是設計。但是，儘管可以進行重新設計，但在安全性方面，Cyber​​truck仍可能不符合歐洲標準。歐洲在驗證車輛的行駛性能方面有更嚴格的標準。

據車輛評比專門網站Motor1報導，在美國，汽車製造商可以自己對汽車進行認證，而在歐洲，則有一個過程包括政府，商標和TUV等獨立技術服務。TUV專家指出，全電動皮卡車引擎蓋上使用的剛性金屬板將無法通過歐洲所要求的行人保護和被動安全性。因此車輛前部不能太硬。保險槓和引擎蓋必須能夠吸收能量以保護行人。在撞車事故中，Cyber​​truck可能不會受到影響，但影響可能會轉移給乘客和駕駛。

也就是說Cyber​​truck的最大問題就在它太打造的太鋼性了，歐洲不會准許這種像坦克般的車輛上路的。

(中時電子報)