提升垃圾清運工作效率，苗栗縣政府購置資源回收車與相關清運機具。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣政府編列預算並爭取中央補助，購置45輛密壓縮式垃圾車、油電資源問收車、廚餘回收車，提升清運效率，更達節能減碳效益，朝向綠色友善城市邁進。

縣府編列1533萬元預算購置6立方公尺、8立方公尺密封壓縮式垃圾車各3輛，並向環保署爭取補助8260萬元汰換老舊車輛，購置39輛油電資源回收車、廚餘回收車、密封壓縮式垃圾車、電動壓縮式低碳垃圾車。其中電動壓縮式垃圾車可在引擎熄火狀態下操作，降低噪音與減少車輛怠速時廢氣排放，每日可減少約44.8公斤的二氧化碳排放，節能減碳效益達19.5％，壓縮噪音更減少8至10分貝，增進環境維護與為民服務品質。

苗栗縣長徐耀昌17日將新購車輛撥交苗栗、苑裡、通霄、頭份、竹南、後龍、卓蘭、公館、大湖、銅鑼、南庄、頭屋、三義、三灣、造橋、泰安等16個鄉鎮市。徐耀昌指出，上任迄今已編列7665萬元購置共31輛密封壓縮式垃圾車汰換各鄉鎮市公所老舊車輛，並爭取中央補助計34輛密封壓縮式垃圾車、28輛資源回收車、8輛廚餘回收車，金額高達1.51億元，全縣垃圾車車齡均在15年以下、資源回收車12年以下，提升清潔隊員的安全與工作效率。

(中時 )