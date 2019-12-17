面對新興毒品不斷「推陳出新」，及第三級、第四級毒品刑罰太輕，法務部積極推動的《毒品危害防制條例》部分條文修正案，17日經立法院三讀通過，法務部表示，為更為有效遏止重大毒品犯罪，這次修法可以讓防制毒品的法制，更加完備而能與時俱進。

法務部指出，這次修正重點包括，重罪重懲、遏止新興毒品的散播，重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品的刑度及罰金；將持有第三級、第四級毒品由20公克降為5公克以上，即懲以刑罰，擴大4倍入刑範圍；另加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒的刑度，同時擴大沒收、徹底剝奪毒販不法所得。

為了加速毒品列管，具有類似化學結構的物質，可於一次毒品審議程序進行審議，大幅縮短新興毒品列管時程，避免於審議通過列管前無法可罰的空窗期。

扣案毒品物可於判決確定前銷燬：明定判決確定前，在不影響證據認定的前提下，經取樣後即得銷燬，以解決部分毒品具有危險性或有有喪失毀損的虞、不便保管或保管需費過鉅等問題。

同時，緩起訴處遇模式的多元化，因應戒癮治療的需求，使檢察官可對緩起訴制度運用更為彈性，俾使毒品施用者獲得有利於戒除毒品的適當多元處遇，並建立為戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇前的專業評估機制。

法務部表示基於寬嚴並濟的刑事政策，對於販毒等重大犯行採從重從嚴處罰，且新增擴大沒收制度以澈底剝奪不法所得；而對犯行輕微或施用毒品的人，則給予自新及戒除毒癮的適當刑事處遇，使其能徹底脫離毒品危害。另並修正關於毒品列管的審議方式，以符合實務查緝所需，並能與國際緝毒接軌。

＃毒品 ＃防制 ＃戒癮治療 ＃新興毒品

(中時 )