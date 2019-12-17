大陸內蒙古自治區文物考古研究所13日指出，內蒙古遼代貴妃墓葬再獲考古重大發現，考古部門在該墓葬附近的黃土坑遺址上清理出遼代大型宮殿基址一座，對遼、金、元三代夏宮制度的研究將有重大意義。

位於內蒙古多倫縣小王力溝的遼代貴妃墓葬，被評為2015年度中國十大考古發現，與江西南昌海昏侯墓合稱「南北雙驕」。內蒙古文物考古研究所所長曹建恩研究員說，遼代貴妃墓葬的發現，對研究遼代歷史，特別是遼代後族蕭氏家族及遼代奚族的研究提供了罕見的實物資料。

內蒙古文物考古研究所副所長蓋之庸說，今年以來，考古部門在遼代貴妃墓葬東南約1.5公里的黃土坑遺址進行考古發掘，清理出遼代大型宮殿基址一座，該基址建於高大的夯土台上，發掘面積為800平方公尺，該基址地層共分為兩層，第一層為現代耕土層，厚度15公分至20公分，第二層為遼代文化層，厚度為15公分至30公分，另外還採集到許多琉璃構件，可反映出這片遺址的高規格。

蓋之庸認為，新發現的遼代大型宮殿基址的建築形制及出土的建築構件，與遼祖州城發掘出土的建築構件和建築台基的形制幾近相同，遼代大型宮殿基址的發現，解決了許多遼代懸而未決的問題。

另外，蓋之庸指出此遺址與金太子城遺址、元上都遺址，至清承德避暑山莊都分佈於壩上草原，它的發現，對研究夏宮制度等問題將起到重要作用。

(旺報 )