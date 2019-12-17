歷經14年招標、5度流標的台北車站特定專用區C1／D1土地開發案（簡稱台北雙子星案）終於確定由藍天宏匯集團組成的「台北雙星」遞補，並於昨日與台北市政府簽約。預計2026年完工後，將提供1.6萬個就業機會，並可創造逾千億元經濟產值。

對於投資總額高達606億何時可賺錢？藍天宏匯集團董事長許崑泰以「養小豬理論」形容目前房產市場現況，他指出，之前住宅價格好，建商一窩峰興建住宅案，現在缺辦公、辦公大樓行情上揚，大家又一窩峰投資辦公，雙子星辦公樓等產品蓋出後，市場如何目前不易評估，不過他有信心，藍天宏匯團隊在不動產興建、辦公商場經營都十分有經驗，全案應可在投資第10年（施工工期逾6.9年、經營3年後）獲利。

經過許多努力、峰回路轉取得標案，許崑泰喜悅之情溢於言表，他透露，接到北市府通知時，就好像一開始大學沒考上落榜，覺得很可惜，沒想到最後有人沒去註冊，換他去讀。

2年前當市府計畫重啟這項開發案時，許崑泰有好長一段時間一直在思考，究竟要不要參與投標。他表示，最後基於自己是土生土長的「台灣囝仔」，對這塊土地有豐富的情感，以及帶領的團隊擁有堅強開發實力、豐富經營經驗，和良好成績，決定參與投標。

許崑泰強調，雙子星是他兩岸最大投資案，對他個人來說也是最重要的案子。在利用這兩年消化手中在案子後，希望2021年開始能集中精神打造雙子星。

雙子星開發案初步規畫約有樓地板面積約9萬坪的辦公、1.5萬坪飯店旅館以及約5萬坪商場，相關規畫還要經過都審、文資、環評等審議，需時1.5年左右，由於底價約每坪2500元，在加入空租期等評估，未來辦公等租金一定會超過3000元。

(中時 )