每天早上起床都是痛苦的掙扎，起床後腦袋還是昏昏沉沉，該怎麼辦？

簡單幾個體操，主要透過背部、脖子的伸展操，將睡眠中的身體切換成活動狀態。

因為睡眠中的肌肉是鬆弛的，所以起床時身體特別柔軟，但是背部在睡眠中受到壓迫，所以背部反而是僵硬的。

可是活動身體的中樞神經在脖子及背部，如果不鬆弛背部，改善血液循環，身體的活動神經很難醒過來。

而且神經從脊椎一直延伸到全身，出口就受壓迫，當然會讓身體的活動力變差。這時，在床上就可以做的背部體操馬上派上用場。

伸展背部肌肉，促進血液循環，並配合呼吸，吸入大量氧氣，就能讓身體做好活動的準備。

呼吸分為無意識呼吸和有意識呼吸，應用有意識呼吸控制自律神經，和運動一樣，有意識地讓呼吸的節奏加快，就會漸漸加快心跳，讓身體進入活動的狀態。

伸展背部，手握拳，腳尖向上。（圖片來源：康健雜誌）

1.伸展背部，手握拳，腳尖向上，從背脊開始緩慢地向兩頭伸展，伸展時吸氣，放鬆時吐氣，做3～5次。

腳上抬，往頭的方向倒。（圖片來源：康健雜誌）

2.腳上抬，往頭的方向倒，直到碰到床頭為止，將意識集中在伸展背部上，做3～5次。

屈膝，慢慢以腹部的力量將上半身抬起。（圖片來源：康健雜誌）

3.屈膝，慢慢以腹部的力量將上半身抬起，抬起時吸氣，放下時吐氣，做5～10次，這個動作也有強化腹肌、背肌及防止腰痛的效果。

兩腳微張，膝蓋微曲，慢慢彎。（圖片來源：康健雜誌）

4.兩腳微張，膝蓋微曲，慢慢彎腰，一直到不能再彎為止。

(中時電子報)