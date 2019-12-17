國際能源總署（IEA）今天表示，儘管人們擔憂氣候變遷，但因亞洲對煤炭需求殷切，預估未來4年全球煤炭需求將會持穩。

煤炭仍是東南亞地區主要發電燃料，當地快速經濟發展刺激能源需求飆升，但卻以犧牲環境為代價。

東南亞沿岸地區已經出現因為氣候變遷造成的洪水和海水入侵。

國際能源總署在報告中說：「全球煤炭需求從2017年起反彈回升」。

報告說：「雖然煤炭需求有可能在2019年下滑，我們預估之後直到2024年，煤炭需求大體上會維持穩定。」

煤炭是發電的主要能源，占能源相關二氧化碳排放量的40%以上。煤炭也廣泛用在生產鋼鐵和水泥。

歐洲和美國對煤炭依賴越來越小，但亞洲需求日益增加，特別是在印度和中國這兩個世界最大生產和使用國。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示：「亞洲的燃煤火力發電廠都很年輕，平均才使用12年，所以它們仍可能繼續運轉幾十年。」

(中央社)