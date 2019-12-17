新北市中和區中山路二段沿線汙水下水道工程建設早已完成，惟中和捷運站旁因捷運施工，周邊路段地下民生管線繁雜等障礙因素，遲遲無法解決。在新北市長侯友宜指示水利局主動研議協調後，該路段中和捷運站旁即將進行汙水接管，周邊超過800戶市民受惠。

該項工程已於12月初開始施工，預計109年2月完成，用戶接管完成後將可大幅提升住宅周邊環境品質。

新北市中和區中山路二段沿線區域屬中和第二期汙水下水道實施計畫範圍，本府委託內政部營建署代辦該區汙水下水道建設，於105年已完成大部分用戶接管，惟獨中和捷運站旁881戶前因施工路徑及用地取得與捷運環狀線工程重疊，周邊路段地下民生管線繁雜等障礙因素，遲未於營建署代辦標案工程內完成汙水下水道用戶接管。

近期加上捷運環狀線主體工程及週邊道路復舊完成，各大維生管線亦已配合遷移完成埋設，地下空間更顯不足導致該社區汙水接管施工更形艱難。

期間中和地區議員、里長、社區住戶多次反映仍有汙水下水道建設需求，但道路下方其他民生管線密佈且無空間管遷，加上捷運施工之路權已移交台北市政府造成行政權責交疊，導致該區之汙水下水道建設問題遲遲無法解決。

水利局主動介入接辦，經調查圖資及試挖探尋可能施工路徑，加上橫向協調相關機關給予必要之行政協助，又與施工團隊多次評估規劃各種工法，研議地下管線推進工法，採最少擾民之方式，如工期較短、管線遷移少、且施工占用空間小，開挖破壞道路設施少，降低民怨，穿越捷運高架橋墩串聯社區及相關汙水管線，期能戮力完成市民所託。

研議工法採沉設4處深達約5公尺的小型工作井(直徑1590mm)，再由工作井與工作井間以地下套管推進汙水管線的方式，穿越中山路捷運高架橋佈設汙水管線約100公尺，連接社區之自設陰井與既有汙水管網。取代以大規模明開挖之施工方法，減少破壞設施及縮短因遷移其他管線所需時間，避免造成附近交通衝擊。推進工程於12月初開始施工，預計109年2月完成。

水利局於12月10日召開施工說明會，說明住戶應配合及注意事項。對於施工期間所造成的不便及交通影響，祈盼民眾諒解並配合支持，讓新北市政府持續為市民打造更優質的居住環境。

(中時 )