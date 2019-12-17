《我想吃掉你的胰臟》過去推出真人版電影獲得極大迴響，動畫版電影即將在台上映，讓許多粉絲相當期待。(車庫娛樂提供／王寶兒台北傳真)

以淒美的愛情故事，以及令人印象深刻的作品名稱深植讀者人心的《我想吃掉你的胰臟》，為日本小說家住野夜的出道代表作，書籍在日銷售破百萬，過去推出真人版電影也獲得極大迴響。2018年在日本推出的動畫版電影即將在台上映，讓許多台灣粉絲都相當期待。

住野夜表示，「以原作者而言，對於作品影像化有兩個比較注重的部分。一個是對於喜歡原作的人，要是一部忠於原作的作品；另一個是製作團隊也能有自信地向大家說出這是一部很有趣的作品。為了要實現這兩點，我不斷與製作團隊討論，保有原作想表達的意涵。」

《我想吃掉你的胰臟》以男主角的第一人稱為敘事視角，通片以「我」的自白，敘說與女主角山內櫻良的過往回憶。患有胰臟病、來日無多的山內櫻良，遺失的生病手札正巧被性格孤僻的男主角拾起，以為男主角在閱讀了生病手札、會對她流露同情態度的山內櫻良，意外的發現男主角仍能保持一般的態度對待她，便開始不斷的纏著男主角，希望陪伴她走完人生最後一遭。

作品名源自於男主角傳給女主角的最後一封簡訊，沒有名字的男孩與沒有未來的女孩，在女孩的人生最後歲月譜出了戀情，本對人生漫無目標的男孩就此開始探詢生命的意義。相較於真人版電影，動畫利用其特性，打造出更為夢幻動人的場景，如櫻花樹下的回憶、男女主角在煙火下的擁抱，都非常唯美浪漫。

導演牛嶋新一郎向日媒表示，在櫻花樹下的鏡頭移動，依據攝影理論特別經過設計，「動漫總是試圖專注於所有事物，但以鏡頭實際來觀察，你會發現所有事物並不是隨時處於聚焦狀態，我考量到觀眾的視野，放入大量散景，依據攝影機的位置仔細表達了觀眾和角色的距離。」

近日因演出電視劇版《狂賭之淵》而人氣高漲的日本演員高山真宙，此回首度嘗試為動畫電影配音，以聲音詮釋男主角的孤僻個性，他表示：「只以聲音詮釋角色，和電影或電視劇中的演技方式完全不同，所以要十分理解自己的角色，必須確實地表現得更像自己一點。」

(中時 )