新北市長侯友宜今（17）日下午率隊拆除板橋區縣民大道3段213號違建。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17）日下午率隊拆除板橋區縣民大道3段213號違建。（葉書宏攝）

新北市鐵腕拆除「後巷二次違建」！市長侯友宜今（17）日下午率隊拆除板橋區縣民大道3段213號違建。侯市長表示，後巷二次違建不但涉及汙水設施維護問題，更嚴重影響消防安全。他呼籲違建戶盡快自行拆除，還給大家一個安全、安居、安心的生活環境。

今年，新北市的汙水接管已達百萬戶。水利局表示，在接管施工中，常因住戶違建導致接管時沒有施作空間，於是施工前會協調住戶拆除違建，以利工程進行與後續維護，但在汙水工程完工後，竟有住戶復建違建，形成「後巷二次違建」情形。

侯友宜特別重視「後巷二次違建」，一上任即責成消防、工務、水利等局成立公安小組全面稽查，認定違建事項，並排定拆除順序，以利後續汙水設施維護，完善消防安全系統。

經水利局巡查統計顯示，目前市轄約有2,600多條後巷有二次違建情形，今日首先由市長率隊拆除板橋區縣民大道3段213號的違建，接著是中和區南工路22巷6號、林口區林口路134號。

侯友宜表示，後巷二次違建不僅增加維護排水設備難度，更嚴重提高火災救援等疑慮，籲請二次違建住戶盡快自行拆除，還給大家一個安全、安居、安心的生活環境；如經公安小組違建拆除大隊拆除，費用還是由住戶承擔。工務局也已擬定違章建築拆除自治條例送議會審查，也希望議會盡快通過，共同為市民生命財產把關。

此外，為確保汙水下水道設施正常運作，有效發揮功能，水利局定期辦理後巷檢視巡查作業，並成立汙水管線堵塞通報專線（0800-885717幫幫我清一清），一經通報立即前往處理清疏。

(中時 )