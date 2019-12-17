去年九合一選舉，民進黨輸了國民黨整整120萬票。一年過去，政治評論家黃暐瀚指出，若根據媒體民調，以66%投票率來計算，蔡英文將贏韓國瑜360萬票。
黃暐瀚讚嘆，從輸120萬，變成大贏360萬！這480萬的奇蹟，也只有小英總統才辦得到。
黃暐瀚質疑，這一年來，兩岸問題解了嗎？沒有！能源問題有新招？也沒！經濟問題有振興？一樣沒有！
那為什麼蔡總統現在這麼棒？黃暐瀚在臉書下結論：一靠抹紅，二靠網紅！
(中時電子報)
去年九合一選舉，民進黨輸了國民黨整整120萬票。一年過去，政治評論家黃暐瀚指出，若根據媒體民調，以66%投票率來計算，蔡英文將贏韓國瑜360萬票。
黃暐瀚讚嘆，從輸120萬，變成大贏360萬！這480萬的奇蹟，也只有小英總統才辦得到。
黃暐瀚質疑，這一年來，兩岸問題解了嗎？沒有！能源問題有新招？也沒！經濟問題有振興？一樣沒有！
那為什麼蔡總統現在這麼棒？黃暐瀚在臉書下結論：一靠抹紅，二靠網紅！
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