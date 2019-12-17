中華女足在東亞4強決賽力抗大陸隊。（嵌入自愛爾達體育家族FB）

中華女足在東亞4強決賽最後一役0比1飲恨大陸，儘管是繼去年雅加達巨港亞運4強賽後，連兩年以同比分「吃鍋貼」不敵「鏗鏘玫瑰」，但此次東亞盃的內容卻遠勝於去年的「有守無攻」，木蘭女將看到了對岸的車尾燈，明年2月東京奧運第3輪資格賽絕對有機會一搏！

中華隊去年亞運輸大陸1球，是兩岸女足自2002年釜山亞運以來的最小對戰差距，但當時的中華隊是集訓期間被拖欠薪資且教練團失去領導威信，藉意志力與使命感與大陸周旋，僅能在自己的半場死守，硬是扛住對手全場41次射門，比分結果算是漂亮，內容卻看不到進球的可能。

一樣是0比1，中華隊今天是有能力推進到前場，儘管控球率仍遠低於對手，但即使在前場也敢用速度去壓迫拚搶，多次迫使大陸放棄球權，這都是去年亞運看不到的情況。隊長丁旗也確實在禁區內獲得兩次起腳的機會，只可惜都與進球擦身而過，下半場的第2球打中門楣上緣，尤其令人扼腕。

平心而論，兩岸女足的實力差距還是明顯的，中華隊今天防守還是給大陸太多攻擊機會，若非門神蔡明容太神，還有對手多次放槍，也許不會只輸1球。但至少中華女足找到展現競爭力的打法，而球是圓的，一場比賽若對手把握性稍差，而我方靈光一閃，就可能爆出冷門，木蘭女將至少接近這個檔次了！

大陸隊小贏中華女足1球，總教練賈秀全表情不太好看。（新華社）

事實上，撇開首戰對日本還沒進入狀況，且近年對戰輸大比分不意外，中華隊對韓、陸兩戰共失4球，對韓的前兩球為失誤所致，後兩顆則是角球被頂進。這一點，中華隊這次出征釜山少了蘇芯芸、林雅涵兩位體型較佳的中後衛，高球罩門可以預期，所幸未來仍有機會調整。

日籍教頭越後和男年初接掌中華女足兵符以來，透過奧運資格賽第2輪與友誼賽磨合，並藉木蘭聯賽觀察球員，也逐漸找出他心中最佳的陣容配置。3場比賽下來，蔡明容仍是無可取代的門神，卓莉珊也是盯人與纏鬥性最佳的後衛，中後衛李佩容經首次大賽洗禮愈踢愈好，邊後衛有就讀於加州大學的李宛珍加入，還有在國內是攻擊好手，客串邊後衛游刃有餘的藍昱絜，防線算是穩了下來。

就讀於加州大學的李宛珍加入，增加了中華隊邊後衛的人選。（新華社）

中前場部分，越後在東亞盃的試陣意味濃厚，中路若不算上去踢左後衛的藍昱絜，就是由曾淑娥、王湘惠、張季蘭擇二先發，右中場有進攻型的李綉琴、攻守更均衡些的卓莉萍，左中場基本上以包欣玄為主，陳燕萍有能左、能前的特點，前鋒則在丁旗、蘇育萱、林雅惠中挑選，基本上人選不少只差最佳組合。

3場東亞盃踢下來，中華隊可以更有自信，下一戰就是明年2月的奧運第3輪資格賽。屆時中華隊或許很難撼動人高馬大的澳洲，但若能做到勝泰、平陸，就有機會搶分組第2晉級最終輪。就看未來一個半月的衝刺階段，教練團和中華足協能否幫助球員解決工作問題，以最佳戰力出征了！

(中時 )