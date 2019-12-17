印度國防部17日宣佈，印度當天在奧迪沙邦昌迪普爾基地綜合試驗場成功試射一枚「布拉莫斯」地對地超音速巡航導彈。

新華社報導，國防部的聲明說，試射在8時30分進行，導彈通過移動平台成功發射並達到所有參數要求。本次試射仍由國防研究與發展組織主導進行，顯示該型導彈在打擊精度和穩定性方面已具備較高水平。

「布拉莫斯」是印度和俄羅斯聯合研製的超音速巡航導彈，有陸基、海基、潛艦和空中多種發射方式。該型導彈目前已在印度陸軍、海軍和空軍使用。據資料顯示，「布拉莫斯」導彈時速為2.8至3馬赫，射程可達290公里，能攜帶200至300公斤常規彈頭。

「布拉莫斯」超音速巡航導彈，具有超音速、多彈道的性能特點，其突防能力、抗干擾能力和抗反導攔截能力，在世界上是獨一無二，故被印俄媒體稱之為「神奇」的導彈，最新式的巡航導彈。

布拉莫斯的英文名字為BrahMos，由印度布拉馬普特拉河（Brahmaputra，該河上游是大陸的雅魯藏布江）和俄羅斯莫斯科河（Moscow），兩個英文單詞縮寫組合而成，標誌著印俄兩國之間的友誼，隱含著既有布拉馬普特拉河狂放的一面，又有莫斯科河優雅的一面的寓意。

(中時 )