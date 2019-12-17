渣打銀行連年在台灣市場力推消金業務，邀請重量級藝人蔡依林擔任代言人，渣打銀行今（17）日一口氣推出多項全新服務與產品，主要標的是「千禧世代」客群，蔡依林再度接下年度大卡司，全力展現品牌架勢。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，鎖定新興富裕族群的「渣打優逸理財」，提供貼近千禧世代需求的資產增值方案，同時搭配全新數位平台，全新定位「千禧世代首選的數位金融服務專家」，創新服務項目有三大項：其一，平均往來資產新台幣80萬至300萬元的新興富裕族群，提供財富管理服務，其二，全台首創「SC Keyboard Banking」，IOS、安卓系統都適用，其三，搭載智能客服Chatbot 的渣打銀行LINE官方帳號同步上線。

「渣打優先理財」部分，林素真指出，看好台灣新興富裕族群的成長潛力，加上新世代理財意識抬頭，渣打銀針對此族群，以直接、生活化的金融優惠，搭配使用方便的數位平台，打造輕鬆理財之道。

(工商 )