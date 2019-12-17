外幣保單今年魅力大減。金管會17日公布，今年前10月外幣保單新契約保費達新台幣4,210億元，較去年同期少賣了1,154億元，衰退幅度高達22％，同時10月新台幣升值，但單月外幣保單僅銷售約新台幣241億元，不到去年10月的一半，衰退達53％，是今年以來單月衰退幅度最大的一個月。

2018年全年外幣保單新契約保費合新台幣6,179億元，占當年度新契約保費的44.78％，因為美元、澳幣利率都比新台幣保單高，且外幣保單在一定額度內，可不計入國外投資，不會增加避險成本，原本壽險業預估今年外幣保單將持續成長，占率可能接近五成。

但今年外幣投資型保單買氣不佳，目標到期基金因今年無法達到去年的投報率，壽險公司推出檔數減少，買氣亦不如去年。

再加上南山人壽9月底開始停售新的投資型保單，壽險業10月單月新契約保費僅新台幣72億元，創下近年的單月新低，比去年同期衰退46％。

傳統型保單則是因為新台幣保單停售效應，資金排擠效應，澳幣保單因為降息，宣告利率下降，外幣傳統保單10月單月僅銷售170億元，僅約去年10月銷量的44％。

外幣投資型保單前10月新契約保費1,359億元，同比衰退37％，外幣傳統型保單前10月新契約保費2,851億元，衰退11％，合計外幣保單4,210億元，占前10月新契約保費的39％，10月單月外幣保單占率更降到30.7％，亦是今年以來的單月最低占率。

不過，壽險業者表示，近期新台幣升值，已達「很漂亮的價位」，保戶買外幣保單的意願大幅提升，在新台幣儲蓄險保單停售潮過去後，保戶眼光應會重回外幣保單，且不少壽險公司明年打算強打投資型保單、外幣利變保單等，預估2020年外幣保單新契約保費又會重新恢復成長動能。

今年外幣保單中，以人民幣投資型保單衰退46％，衰退幅度最大，前10月銷售48.28億人民幣，去年同期因為有熱銷目標到期基金保單，新契約保費則有89.5億人民幣；美元投資型保單前10月銷售29.74億美元，比去年同期衰退40％，是衰退幅度第二大的類型。

前10月外幣保單只有一款成長，即澳幣傳統型保單仍成長19％，保費有7.77億澳元，但在澳幣利變保單降宣告利率後，成長率已從26％跌破2成。

(工商 )