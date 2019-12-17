雷虎科技（8033）董事會日前通過旗下子公司雷虎生技（6493）出售手中持股49％的轉投資行銷公司的全部股權，交易金額為6,440萬元，雷虎生技預估處分利益約4,700萬元。

雷虎生技為興櫃公司，主要產品為口腔醫療用品，以牙醫師用的醫療手機為大宗，並擴及維修市場的轉子組，及保養機等產品，主要供應歐美市場所需。

雷虎生技2013年度成立時，為業務需要，與某家美國醫療通路商，共同投資成立行銷公司。其中，雷虎生技持有該行銷公司49％股權，共同負責在全球行銷相關醫療產品事宜。

雷虎生技為配合其客戶全球供應鏈管理，及強化雙方合作關係需要，同意合資客戶增加持有行銷公司的股權，負起更大行銷責任，並配套與對方簽署新修訂及增補供貨合約，對新產品開發、長期合作關係穩固，及業務成長，預期有很大的助益。

雷虎生技此次出售轉投資行銷公司的全部股權，交易金額6,440萬元，處分利益約4,700萬元，預料可挹注雷虎科技約2,600萬元的處分利利益。

(工商 )